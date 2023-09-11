"Эн+" планирует ввести Сегозерскую ГЭС в 2024 году

Операционный директор компании Михаил Хардиков уточнил, что для станции используется российское оборудование, которое уже поставлено на склад "Эн+"

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. "Эн+" введет в работу Сегозерскую малую ГЭС в 2024 году, сообщил журналистам операционный директор компании Михаил Хардиков.

Он уточнил, что для ГЭС используется российское оборудование, которое уже поставлено на склад компании.

"В следующем году должны ввести, строительство ведется активно. В ближайший месяц перейдем к бетонным работам. Поставщик оборудования - российская компания. Оборудование у нас уже на складе", - сказал Хардиков.

Соглашение о сотрудничестве властей Карелии с En+ Group было заключено в июле 2020 года. Инвестор намерен вложить в строительство нового энергетического объекта 1,4 млрд рублей.

Работы в Сегежском районе начались осенью 2020 года, запуск ГЭС изначально планировалось произвести в конце 2022 года, позднее сообщалось о переносе ввода на 2023 год. Сегозерская ГЭС строится на левом берегу истока реки Сегежа, планируемая мощность - 8,1 МВт.

О компании

"Эн+" - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,4 ГВт и алюминиевые производства мощностью 4,2 млн тонн в год (через контрольный пакет в "Русале"). Основные акционеры En+ - инвестиционная компания B-Finance Олега Дерипаски с долей 44,95% (из них право голоса ограничено 35%), трейдер Glencore (10,55%), в собственном владении находится 21,37% акций.

О форуме

VIII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом станет "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.