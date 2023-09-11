"Эн+" планирует выплатить windfall tax в IV квартале

Совфед ранее одобрил закон, устанавливающий 10%-ный налог на сверхприбыль для крупных компаний

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Российский энерго-металлургический холдинг "Эн+" намерен выплатить налог на сверхприбыль в четвертом квартале 2023 года, сообщил журналистам операционный директор компании Михаил Хардиков.

"Мы провели соответствующую оценку по компании и планируем воспользоваться периодом выплаты с октября по ноябрь, чтобы получить возможность экономии. Государство приняло такое решение, все должны исполнять", - сказал он.

Совет Федерации 28 июля одобрил закон, устанавливающий 10%-ный налог на сверхприбыль для крупных компаний. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

Согласно документу, налог уплачивается не позднее 28 января 2024 года, он будет зачисляться исключительно в федеральный бюджет и носить разовый характер. Поступления от налога планируются в объеме 300 млрд рублей. Закон устанавливает налог на сверхприбыль для организаций, средняя арифметическая величина прибыли которых за 2021 год и 2022 год превысила 1 млрд рублей.

Налоговая база рассчитывается как прирост средней арифметической величины прибыли за 2021 год и прибыли за 2022 год над средней арифметической величиной прибыли за 2018 год и прибыли за 2019 год, а налоговая ставка устанавливается в размере 10%. В случае фактического перечисления в 2023 году определенной суммы денежных средств (обеспечительного платежа) в федеральный бюджет размер налога может быть равен величине, исчисленной по ставке 5%, а эти перечисленные средства будут зачтены в счет уплаты налога на сверхприбыль, указывали в правительстве.

"Эн+" - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,4 ГВт и алюминиевые производства мощностью 4,2 млн тонн в год (через контрольный пакет в "Русале"). Основные акционеры En+ - инвестиционная компания B-Finance Олега Дерипаски с долей 44,95% (из них право голоса ограничено 35%), трейдер Glencore (10,55%), в собственном владении находится 21,37% акций.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом станет "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.