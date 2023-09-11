ПАО "Яковлев" и "Аврора" подписали соглашение о поставке 10 МС-21 до 2030 года

Как сообщили в Ростехе, первые два самолета планируется передать авиакомпании до конца 2027 года.

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. ПАО "Яковлев" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") и авиакомпания "Аврора" в рамках Восточного экономического форума подписали соглашение о намерениях на поставку 10 российских самолетов МС-21 с 2027 по 2030 год, говорится в сообщении Ростеха.

Первые два самолета планируется передать авиакомпании до конца 2027 года.

"Соглашение закрепило основные условия сделки, которые впоследствии будут отражены в договорах поставки и лизинга воздушных судов. В соответствии с подписанным документом первые два самолета планируется поставить до конца 2027 года. Все машины будут переданы поэтапно до 2030 года", - отмечается в сообщении.

"На сегодняшний день повышение транспортной доступности социально значимых регионов - одна из приоритетных задач для авиационной промышленности. Как ведущий производитель гражданских авиалайнеров в России, "Яковлев" делает все для ее решения, и очередным важным шагом в этом направлении стало подписание соглашения о намерениях с авиакомпанией "Аврора". Уверен, что с помощью новых отечественных самолетов МС-21 авиакомпания сможет сохранить и нарастить пассажиропоток на Дальнем Востоке", - прокомментировал гендиректор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.