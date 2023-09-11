"Удоканская медь" приобрела у "Русгидро" 1 тыс. углеродных единиц

Это первая сделка по купле-продаже сокращений выбросов парниковых газов в рамках реализации климатического проекта на Владивостокской ТЭЦ-2

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. "Удоканская медь" и "Русгидро" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали договор купли-продажи 1 тыс. углеродных единиц, передает корреспондент ТАСС. Это первая сделка по купле-продаже сокращений выбросов парниковых газов в рамках реализации климатического проекта на Владивостокской ТЭЦ-2.

Договоренности о сотрудничестве в области устойчивого развития и декарбонизации между "Удоканской медью" и "Русгидро" были достигнуты в 2022 году на Восточном экономическом форуме. Они в том числе предусматривают возможность поставок на действующие и перспективные объекты "Удоканской меди" низкоуглеродной электроэнергии ГЭС "Русгидро".

Как отметили в "Удоканской меди", в Реестре углеродных единиц, действующем в рамках федерального законодательства, сделка стала на сегодня крупнейшей. По ее данным, компания также планирует покупку низкоуглеродной энергии у предприятий возобновляемой энергетики для сокращения косвенных энергетических выбросов.

О компаниях

"Удоканская медь" создана в 2008 году для реализации проекта разработки Удоканского месторождения меди. Входит в состав многопрофильного холдинга USM. Удоканское месторождение с ресурсами меди 26,7 млн тонн является крупнейшим месторождением в России.

"Русгидро" - крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,4 ГВт.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.