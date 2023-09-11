WSJ узнала, что Meta создаст технологию на основе ИИ мощнее GPT-4

По сведениям газеты, првые тесты пройдут в начале 2024 года

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Корпорация Meta (признана в России экстремистской) разрабатывает новую языковую систему искусственного интеллекта (ИИ), которая будет мощнее модели GPT-4 компании OpenAI. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее информации, новая технология позволит пользователям создавать сложные тексты и анализировать информацию, подобно модели GPT-4. Система разрабатывается специально сформированной руководителем Meta Марком Цукербергом рабочей группой. Сейчас компания строит новые центры обработки данных и приобретает чипы H100 компании Nvidia, необходимые для обучения ИИ, отмечает издание. Первые тесты пройдут в начале 2024 года.

По данным издания, Цукерберг настаивает на том, чтобы новая технология имела открытый программный код. Это означает, что система ИИ будет бесплатной, а также будет развиваться быстрее и эффективнее, поскольку большее количество пользователей смогут вводить данные в программу.

Согласно газете, новая система ИИ будет мощнее модели Llama 2, о создании которой Meta объявила ранее в июле. Эта разработка была обучена работе с 70 млрд параметров - числом переменных, используемых для измерения размера ИИ. Компания OpenAI не разглашала число параметров языковой модели GPT-4, но, по оценкам экспертов, она примерно в 20 раз больше Llama 2 и работает с 1,5 трлн параметров.

Цукерберг примет в среду участие в саммите по регулировке ИИ, организованном старшим сенатором США от штата Нью-Йорк Чаком Шумером, сообщает издание. В саммите примут участие также генеральный директор Google Inc. Сундар Пичаи и глава OpenAI Сэм Альтман.