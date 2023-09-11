Бизнес Хабаровского края представит свою продукцию в Эмиратах и Китае

С начала года компании из края поучаствовали в 10 международных выставках и ярмарках

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае помогут местным предпринимателям представить свою продукцию в Эмиратах, Китае и Белоруссии. Об этом сообщил ТАСС на Восточном экономическом форуме заместитель председателя правительства региона - министр экономического развития Виктор Калашников.

Вопросы развития торгово-экономической кооперации дальневосточных регионов со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и другими обсуждаются на сессиях форума, объединенных темой "Международное сотрудничество в изменившемся мире".

"Четыре выставки пройдут осенью этого года в России, ОАЭ (Dubai International Content Market 2023) и в Китае (China fisheries & seafood в Циндао), где предприятия нашего региона примут участие", - сказал Калашников, уточнив, что продукция будет представлена как на индивидуальных, так и на коллективных стендах.

"На целом ряде рынков российским малым и средним предпринимателям нужно иметь партнера, который будет иметь доход от сотрудничества с ними. Выставки и бизнес-миссии, участие в которых экспортно ориентированные предприятия принимают бесплатно, за счет Центра поддержки экспорта, как раз и решают эту задачу", - отметил собеседник агентства.

С начала года компании из Хабаровского края поучаствовали в десяти международных выставках и ярмарках, которые в том числе прошли в Объединенных Арабских Эмиратах в Дубае, в Китае в Шанхае и в Харбин.

В сентябре МСП Хабаровского края приняли участие в реверсных бизнес-миссиях с Республикой Беларусь и Китаем, добавил зампред. Проведены b2b-переговоры с иностранными компаниями на полях V Дальневосточного форума предпринимателей в Хабаровске.

Калашников отметил, что поддержка региональных экспортеров и содействие в выходе на международные рынки осуществляется в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Предприятиям предоставляется "экспортный кешбэк", оказывается помощь в выходе на международные электронные торговые площадки - Fordaq.com, Alibaba.com, Livemaster, Ctrip, где наблюдается рост спроса на российские товары. За три года в Центр поддержки экспорта края обратились 620 компаний, из них в этом году уже более 170.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом стало "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.