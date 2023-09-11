Приморский край стал первым регионом на Дальнем Востоке в проекте "Честный регион"

В частности, в ходе проекта будет идти непрерывная работа с производствами и торгово-розничными точками, которые работают с маркированным товаром

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Приморский край стал первым регионом на Дальнем Востоке в информационно-просветительском проекте "Честный регион". Меморандум о сотрудничестве с Центром развития перспективных технологий ( ЦРПТ, оператор маркировки "Честный знак") подписал зампред правительства края Николай Стецко в рамках Восточного экономического форума. Об этом сообщила пресс-служба ЦРПТ.

"Участие Приморского края в проекте "Честный регион" послужит серьезным драйвером развития легального производства на территории края, а также повысит покупательскую грамотность. Поэтому мы первыми на Дальнем Востоке подключились к проекту", - прокомментировал Стецко.

В пресс-службе уточнили, что в ходе проекта будет реализовано комплексное взаимодействие с населением Приморского края и его гостями по продвижению практик ответственного потребления и общественного контроля с помощью системы маркировки товаров "Честный знак", а также будет идти непрерывная работа с производствами и торгово-розничными точками, которые работают с маркированным товаром.

"Проект "Честный регион" - меняет отношение потребителя к нелегальной продукции, сообщил заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов. "Честный бизнес начинает больше зарабатывать, растет собираемость налогов. Как итог, пользу получают все стороны. Оператор наработал колоссальный опыт продвижения идей и практик ответственного потребления и производства, мы рады поделиться наработками с Приморским краем", - добавил Юсупов.

Проект направлен на популяризацию государственной системы маркировки среди населения и регионального бизнеса. В нем уже принимает участие Ставропольский край и Самарская область.

Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, лекарства, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, БАДы, антисептики, медизделия, кресла-коляски, сладкие напитки. В настоящее время проводится эксперимент по маркировке икры.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.