Спецпредставитель президента заявил, что РФ сможет контролировать 5-6% рынка технологий

Дмитрий Песков уточнил, что в развитии России ставка делается на набор приоритетных отечественных технологий

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Россия в будущем сможет контролировать 5-6% мирового рынка технологий, но ее влияние будет сильнее за счет позиции государства, мешающего двум крупнейшим технологическим блокам стран получить исключительные права влияния на эти процессы, считает специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

"[В мире будут] два крупных технологических блока. Они будут держать по 46-47% рынка. Россия <…> [сможет] контролировать в нашем целевом сценарии не 1,5-2%, как сейчас, а 5-6%. Много ли это или мало? Очень много, потому что <…> есть [понятие] третьего акционера, который не дает первым двум иметь контрольный пакет. Формально ваш пакет весит 5%, но на самом деле этот вес значительно больше", - сказал Песков, выступая на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) "Технологическое развитие России: как обогнать, не догоняя?".

Он уточнил, что в развитии России ставка делается на набор приоритетных отечественных технологий. Их конкурентоспособность по отношению к американским и китайским продуктам обеспечат преимущества в базовых характеристиках.

"У американцев - бесконечные деньги, которые они могут напечатать в любом количестве, у китайцев - бесконечное население. <…> Если мы хотим с ними конкурировать, наши продукты должны быть лучше не в маркетинге, <…> а по своим фундаментальным потребительским характеристикам. То есть если наука, которая в них лежит, - насколько крутая, что она заставляет покупать именно наше. И второе - это открытость, когда мы готовы пускать внутрь технологии дальше, чем китайцы и американцы", - сказал спецпредставитель президента.

Цепочки поставок

Говоря о технологическом суверенитете, Песков отметил, что сегодня ни одна страна в мире им не обладает, включая США. Государства уходят от модели распределенных цепочек и стремятся к самостоятельности в обеспечении полного цикла производства.

"Если завтра распадется цепочка поставок, в США современная жизнь исчезнет. Потому что <…> процессоры можно делать только в очень тонкой международной кооперации. <…> Ни у одной из стран такой модели [самостоятельного производства пока] нет. <…> У Китая тоже этого нет, хотя они ставят себе эту цель, индусы ставят соответствующую цель", - добавил спецпредставитель президента.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.