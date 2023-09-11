11 сентября, 06:52,
обновлено 11 сентября, 07:16
Восточный экономический форум

Сбер в 2024 году начнет использовать китайские банкоматы в своей сети

Первый зампред правления банка Александр Ведяхин отметил, что Сбербанк имеет молодой парк банкоматов и не планирует заменять все устройства на китайские

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Сбер завершил пилотный проект по тестированию китайских банкоматов, в 2024 году начнет их использовать в сети, сообщил журналистам первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в кулуарах ВЭФ.

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"Мы завершили пилот по тестированию китайских банкоматов и одна из компаний признана соответствующей нашим стандартам. Я думаю, что в 2024 году у нас начнут появляется первые китайские банкоматы, они очень качественные и я думаю, что наши клиенты не заметят разницы", - сказал он.

Ведяхин отметил, что Сбербанк имеет молодой парк банкоматов и не планирует заменять все устройства на китайские. "Это будет плановое обновление, 10-15% поменяем", - сказал он.

VIII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом станет "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.- 

Теги:
РоссияВосточный экономический форум
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