FT: Евросоюз выделяет €1,1 млрд на социально-экономическое развитие Северной Ирландии

Ситуация в регионе обострилась после вступления в силу торгового соглашения, заключенного в декабре 2020 года и определившего условия сотрудничества между Великобританией и ЕС после Brexit

ЛОНДОН, 11 сентября. /ТАСС/. Евросоюз решил выделить Северной Ирландии более €1,1 млрд на социально-экономическое развитие, укрепление мира и стабильности в британском регионе, бывшем на протяжении трех десятилетий ареной межобщинного вооруженного конфликта. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

В 1960-1990 годах в Северной Ирландии происходили ожесточенные столкновения между католиками-националистами, добивавшимися разрыва союза с Великобританией и присоединения к Республике Ирландия, и протестантами-лоялистами (юнионистами), выступавшими за сохранение Северной Ирландии в составе Соединенного Королевства. Погибли более 3,5 тыс. человек.

Последний транш финансовой помощи Брюсселя в рамках программы "Мир плюс", запущенной в Северной Ирландии в 1995 году, происходит на фоне новой вспышки напряженности в регионе, где с марта 2022 года не могут сформировать правительство. Восстановлению администрации воспрепятствовала тогда Демократическая юнионистская партия (ДЮП), потребовавшая отмены торговой границы по Ирландскому морю, которую пришлось ввести в результате Brexit (выхода Великобритании из ЕС).

Формирование североиландского правительства, включающего представителей протестантских и католических партий, предусмотрено Белфастским соглашением (Соглашением Страстной пятницы) о мирном урегулировании конфликта, подписанном в 1998 году лидерами политических партий двух общин.

Последствия Brexit

Ситуация в Северной Ирландии обострилась после вступления в силу торгового соглашения, заключенного в декабре 2020 года и определившего условия сотрудничества между Великобританией и ЕС после Brexit. Северная Ирландия, покинувшая Евросоюз в составе королевства, осталась членом таможенного союза сообщества. Этот двойной статус позволил избежать появления границы между Ольстером и Республикой Ирландия, однако потребовал ввести контрольные процедуры в североирландских портах для транспортировки ряда товаров из других частей Соединенного Королевства.

Из-за многочисленных бюрократических сложностей поставки многих видов продукции в Северную Ирландию были существенно затруднены, что вызвало недовольство местного населения и способствовало поражению ДЮП на выборах. В марте Великобритания и ЕС подписали новое соглашение о торговле товарами с Северной Ирландией.