Альфа-банк откроет филиалы в Пекине и в Шанхае

Он станет первым частным российским банком с полноценными филиалами в двух городах Китая

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Совет директоров Альфа-банка принял решение о создании двух филиалов в Китае - в Пекине и в Шанхае, банк планирует в ближайшее время направить необходимые документы в Банк России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"Альфа-банк планирует стать первым частным российским банком, который откроет полноценные филиалы сразу в двух ключевых городах Китая. В ближайшее время Альфа-банк направит соответствующий комплект документов в Центробанк", - говорится в сообщении.

В банке считают развитие бизнеса с Китаем стратегически важным. С начала 2023 года Альфа-банк является лидером по кредитованию в юанях - на него приходится треть всех юаневых кредитов в России.

"В этом году мы запустили сервис по работе с Китаем для импортеров и экспортеров, упростили таможенное оформление, провели масштабный форум для автодилеров с фокусом на Китай, предложили выгодные опции по покупке юаня "на завтра" и сделали все, чтобы нашим клиентам было комфортно работать с партнерами из КНР. Открытие филиалов - логичное продолжение нашей стратегии. Мы уверены, что это поможет российским клиентам вести бизнес с Китаем еще эффективнее", - сказал директор крупного и среднего бизнеса Альфа-банка Владимир Воейков, слова которого приводятся в сообщении.