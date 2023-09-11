11 сентября, 07:04
Восточный экономический форум

Росатом и китайская корпорация LS Group Co. будут сотрудничать по водородным проектам

Стороны рассматривают возможность поставок оборудования из Китая для реализации проекта низкоуглеродного производства водорода на острове Сахалин

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Росатом и китайская корпорация LS Group Co., один из крупнейших производителей оборудования в секторе нефтегазовой и химической промышленности, намерены сотрудничать по проекту водородного завода на Сахалине. Соответствующий меморандум между Государственным специализированным проектным институтом (ГСПИ, входит в Росатом) и китайской компанией подписали на полях VIII Восточного экономического форума (ВЭФ).

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Стороны рассматривают возможность поставок оборудования из Китая для реализации проекта низкоуглеродного производства водорода на острове Сахалин, в котором участвует госкорпорация "Росатом", а также экспорта произведенного водорода из России в Китай.

"Проект водородного завода имеет важнейшее значение для развития цепочки поставок водорода. Подписанное сегодня соглашение демонстрирует заинтересованность наших китайских партнеров в его реализации", - заявил руководитель по коммерциализации и развитию бизнеса водородной энергетики госкорпорации "Росатом" Антон Москвин.

Водородный завод на Сахалине, где будет организовано получение водорода методом прямой конверсии метана с улавливанием СО2 и захоронением его в естественные подземные хранилища, рассчитан на производство 36 500 т водорода в год с перспективой наращивания с 2030 года. Производство будет ориентировано как на внутренний рынок, так и на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Всего экспорт российского водорода в 2030 году может составить 2,2 млн т, а выручка от его продажи - $12,7 млрд. Такие цифры указаны в комплексной программе развития отрасли низкоуглеродной водородной энергетики, подготовленной Минэнерго РФ. Важным экспортером должна стать Сахалинская область, где формируется Восточный региональный водородный кластер.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ. 

Теги:
РоссияКитайВосточный экономический форум
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