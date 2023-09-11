В ВТБ сообщили о росте расчетов бизнеса в юанях с начала года в шесть раз

При этом, как отметил глава департамента регионального корпоративного бизнеса - старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко, в структуре платежей участников внешнеэкономической деятельности лидирует российский рубль

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Расчеты среднего и малого бизнеса за первые семь месяцев 2023 года в юанях выросли в шесть раз в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума заявил журналистам глава департамента регионального корпоративного бизнеса - старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко.

"ВТБ фиксирует увеличение объема сделок во всех национальных валютах. Расчеты в юанях за семь месяцев выросли в шесть раз к аналогичному периоду прошлого года. Клиенты банка также активно пользуются возможностью размещения средств в китайской валюте - портфель депозитов с начала года вырос в три раза и составил 1,5 млрд юаней, из которых 250 млн приходится на Дальний Восток", - отметил Еременко.

При этом в структуре платежей участников внешнеэкономической деятельности лидирует российский рубль - на него приходится 80% в общем объеме расчетов за семь месяцев этого года. А доля юаня в общих трансграничных расчетах увеличилась по сравнению с прошлым годом с 4% до 18%, в валютных платежах он занимает 85%, уточнил банкир.

В целом платежи в национальных валютах зарубежных стран в 2023 году показали семикратный рост, подчеркнул Еременко.

Также ВТБ зафиксировал серьезный рост оборота в валютах стран СНГ - в 5,7 раза. "В 2023 году среди них лидирует казахстанский тенге с долей более 50%, на втором месте - армянский драм (20%), далее следуют белорусский рубль (15%) и азербайджанский манат (13%). Среди валют, вошедших в активное обращение ВЭД во второй половине прошлого года, по динамике лидирует индийская рупия. Операции в этой валюте во втором квартале текущего года увеличились в шесть раз по сравнению с предыдущим. Более чем в два раза выросли расчеты в дирхамах ОАЭ и во вьетнамских донгах", - добавил Еременко.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.