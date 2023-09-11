Первый полет импортозамещенного самолета МС-21 планируется до конца года

Второй запланирован на первый квартал 2024 года, сообщил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Первый полет импортозамещенного МС-21 планируется провести до конца 2023 года, второй - запланирован на первый квартал 2024 года. Об этом сообщил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь в интервью телеканалу "Россия-24" в кулуарах Восточного экономического форума.

"По самолету МС-21. В Иркутске готовится одновременно два самолета в импортозамещенном лице. Первый вылет мы ожидаем до конца текущего года, и второй в первом квартале [2024 года]", - сказал он.