Сбер пока не планирует выпускать облигации в юанях

По словам первого зампреда правления Сбербанка Александра Ведяхина, приток китайской валюты на рынок сократился

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Сбер не видит целесообразности в выпуске юаневых облигаций, приток китайской валюты на рынок сократился, сообщил журналистам первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в кулуарах ВЭФ.

"Кредитовать население в юанях мы не будем, мы никогда не планировали. Что касается банковой ликвидности на рынке, то приток их сократился. Соответственно свободного юаня стало меньше, исходя из этого выпуск облигаций в юанях не представляется целесообразным. Активность желающих выпускать облигации в юанях тоже снизилась", - сказал он.