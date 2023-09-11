11 сентября, 07:20
Восточный экономический форум

Минэкономразвития заявило о готовности обсудить освобождение от НДФЛ "зеленых" евробондов

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития готово обсудить освобождение от НДФЛ "зеленых" евробондов, сказал глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе Восточного экономического форума.

"Вопросы предоставления новых налоговых инициатив проходят не очень легко, поэтому посмотрим. Действительно, соотнесем это с результатами, вместе посмотрим, пообсуждаем в правительстве. Точно готовы к диалогу", - сказал Решетников, отвечая на вопрос, готово ли министерство обсудить освобождение от НДФЛ "зеленых" евробондов. 

Теги:
РоссияРешетников, Максим ГеннадьевичВосточный экономический форум
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