"Селигдар" намерен собрать заявки на золотые бонды объемом 1-3 млрд рублей

Предложение объявят в начале октября, заявил председатель совета директоров компании Александр Хрущ

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Полиметаллический холдинг "Селигдар" намерен в начале октября 2023 года собирать заявки на золотые облигации общим объемом 1-3 млрд рублей со сроком размещения, скорее всего, пять лет. Об этом сообщил ТАСС председатель совета директоров компании Александр Хрущ.

"Объем будет зависеть от того, насколько определит это рынок и в конечном итоге определят это инвесторы. Мы планируем сейчас начать с суммы 1-3 млрд рублей, порядка соответственно от 200 кг до 600 кг золота. Мы будем готовы сделать наше предложение в начале октября, потому что документацию уже подготовили, заложили интересную инновацию в структуру сделки", - сказал он в рамках Восточного экономического форума.

"Мы будем предлагать не облигацию с финальным сроком, он будет конечно, но будет еще амортизация. Бонды, скорее всего, также будут пятилетние, с третьего года они начнут амортизироваться. По купону мы на сегодня видим немного ниже, чем тот, который был, - немного не та ситуация",- добавил Хрущ.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.

