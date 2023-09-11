ЦБ заявил, что предложение о лимите на вывод за рубеж средств в рублях требует обсуждения

По словам статс-секретаря - зампредседателя Центробанка Алексея Гузнова, необходим "анализ того, насколько этот механизм действительно задействован"

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Предложение главы ВТБ Андрея Костина по введению лимита по сумме вывода за рубеж средств в рублях требует обсуждения, заявил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума статс-секретарь - заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Гузнов.

"Это [предложение] только сегодня же прозвучало. <…> Думаю, что, конечно, обратили внимание на это высказывание. И так как речь идет об определенной оценке движения капитала, то есть рубли переводятся за рубеж, потом возвращаются в Россию, идут на биржу, соответственно, валюта выкупается и уходит за рубеж. Это требует оценки, анализа того, насколько этот механизм действительно задействован и так далее", - пояснил Гузнов.

Ранее Костин в интервью РБК предложил ввести лимит на перевод за рубеж рублевых средств. По мнению банкира, порог можно установить на уровне 100 млн рублей.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.