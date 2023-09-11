МЭР: РФ не рассматривает интеграционные объединения как противодействие санкциям

Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач подчеркнул, что все интеграционные проекты начались в другие времена

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Россия не рассматривает интеграционные объединения в рамках Евразийского экономического союза, а также Союзного государства России и Белоруссии как механизм противодействия санкционному давлению на РФ. Об этом сказал заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач в ходе Восточного экономического форума.

"Говоря о возможностях интеграционного объединения, мы не рассматриваем ни ЕврАзЭС, ни Союзное государство России и Белоруссии как инструмент противодействия санкционному давлению", - сказал Вольвач.

Он подчеркнул, что все интеграционные проекты начались в совершенно другие времена и преследовали изначально понятную цель - взаимное усиление и рост экономик, которые исторически и географически, культурно и социально близки друг к другу. И эти цели, по словам Вольвача, выполняются.

"Санкции были в первую очередь направлены и продолжают направляться, как инструмент противодействия развитию нашего интеграционного сотрудничества с ближайшим региональным партнером. Мы видим сейчас, что общее санкционное давление на сегодня становится очень избирательным, очень точечным. И работа недружественных стран на отрыв братских народов, братских экономик, союзных государств - она просто очевидна. Эти мероприятия, которые ведутся, уже никем не скрываются. Это новое измерение санкций. И мы это наблюдаем", - заявил замминистра.

О форуме

VIII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом станет "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.