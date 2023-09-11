В России создадут Фонд аэрокосмических технологий для поддержки отечественных проектов

Объем фонда может составить до 8 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Компания "Восход", управляющая одноименным венчурным фондом, и АНО "Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ)" создадут Фонд аэрокосмических технологий НТИ. Соответствующее соглашение стороны подписали на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Управляющая компания "Восход" и АНО "Платформа НТИ" договорились о создании Фонда аэрокосмических технологий НТИ. Соответствующее соглашение подписали в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ-2023) управляющий партнер УК "Восход" Руслан Саркисов и гендиректор АНО "Платформа НТИ" Дмитрий Песков", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой управляющей компании "Восход".

Ожидается, что фонд будет поддерживать разработки, находящиеся на ранних стадиях развития и получившие статус проекта НТИ, в том числе по таким направлениям, как аэрокосмические технологии, навигация и управление воздушным транспортом, автономный транспорт, топливные элементы, новые материалы, ИИ в космосе, изготовление высокоточных микросхем, новые оптические устройства.

Объем фонда может составить до 8 млрд рублей, средний размер инвестиций в одну компанию - 50-100 млн рублей. Запуск работы организации запланирован на конец 2023 - начало 2024 года.

О сторонах соглашения

Управляющая компания "Восход" управляет венчурным фондом "Восход" (объем - 10 млрд рублей, инвестор - группа "Интеррос") и вкладывает средства в российские наукоемкие компании ранних стадий. В портфеле фонда 14 технологических проектов по таким направлениям, как биотехнологии, медицина, беспилотный транспорт, космические технологии, индустрия 4.0 и другие.

Национальная технологическая инициатива - долгосрочная программа по созданию новых рынков и обеспечению условий для технологического лидерства России к 2035 году.

О ВЭФ

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.