В России вводят соглашения для бизнеса, инвестирующего в нацпарки

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, российские власти также предусмотрели "запрет на строительство жилых домов и целый ряд других условий для инвесторов"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Предприниматели, которые собираются инвестировать в инфраструктуру для отдыха в национальных парках, должны будут заключать специальное соглашение об обязательствах по сохранению природы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Правительством подготовлено постановление, которым мы вводим форму соглашения для бизнеса, который собирается инвестировать в рекреационную инфраструктуру в наших национальных парках. В таких документах должны быть обязательства и меры ответственности предпринимателей по бережному сохранению природы и соблюдению соответствующего режима", - сказал он на совещании со своими заместителями.

Кроме того, власти предусмотрели "запрет на строительство жилых домов и целый ряд других условий для инвесторов", добавил глава кабмина.

Мишустин отметил, что всего в России свыше 60 национальных парков. В них действует особый режим охраны - он нужен для того, чтобы сберечь в естественной среде животных и растительность. "А значит, там все должно отвечать самым строгим природоохранным требованиям", - подчеркнул премьер.

Выслушав доклад профильного зампреда правительства Виктории Абрамченко по этой теме, председатель кабмина добавил: "Очень важно подходить комплексно к улучшению возможностей для отдыха, для туризма в национальных парках и для создания новых рабочих мест. И, конечно, еще очень важно подумать о том, как все это сделать, сохраняя экологический баланс, но с учетом пожеланий людей".

Как отметил премьер, необходимо создать в нацпарках возможности для туризма, в том числе семейного отдыха, не нарушив уникальные экологические функции. "Все это [нужно] тонко сделать. Особенно сейчас, когда очень большой спрос на внутренний туризм и на внутренние путешествия. Это даст нам возможности все решить правильно", - подытожил Мишустин.