Chevron попросила комиссию по труду разрешить спор с работниками СПГ-заводов в Австралии

Пресс-секретарь компании отметил, что в руководстве Chevron "не видят разумных перспектив для разрешения спора"

СИДНЕЙ, 11 сентября. /ТАСС/. Американская нефтегазовая компания Chevron обратилась в австралийскую Арбитражную комиссию по труду после срыва переговоров с профсоюзной организацией Offshore Alliance, начавшей 8 сентября забастовки на двух СПГ-заводах компании. Об этом сообщает издание The Australian.

По ее данным, Chevron обратилась в Комиссию с просьбой "найти решение в сложном трудовом споре с сотрудниками заводов, расположенных в Горгоне и Уитстоне, на северо-западе австралийского континента". "На протяжении всего процесса [переговоров] мы делали щедрые, добросовестные предложения и шли на уступки, пытаясь завершить спор, но соглашение так и не было достигнуто, поскольку профсоюзы требуют условий, существенно отличающихся от рыночных", - сказал пресс-секретарь компании, отметив, что в руководстве Chevron "не видят разумных перспектив для разрешения спора" и готовы принять решение, вынесенное комиссией по труду.

Ранее сообщалось, что переговоры профсоюзного альянса Offshore, объединяющего работников газодобывающей и газоперерабатывающей отраслей Австралии, и Chevron зашли в тупик, поскольку стороны не смогли прийти к согласию по ряду вопросов, включающих оплату труда, гарантии занятости, перевод на другие рабочие места, стандарты обучения и организацию командировок.

Если австралийский регулятор согласится с тем, что стороны не могут разрешить трудовой спор самостоятельно, решение, касающееся требований профсоюзов, будет вынесено независимым органом и станет обязательным для исполнения. Оно позволит Chevron избежать длительного простоя из-за забастовок, но будет касаться только будущих трудовых отношений и не поможет прекратить уже начавшуюся акцию рабочих, которые на этой неделе намерены ежедневно останавливать производство и отгрузку СПГ на срок до 10 часов в сутки, а с 14 сентября начнут две недели 24-часовых забастовок.

Ожидается, что Комиссия рассмотрит просьбу Chevron во вторник, 12 сентября 2023 года.