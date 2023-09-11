Глава Якутии сообщил о начале добычи золота несколькими компаниями "Алросы"

По словам Айсена Николаева, организация всегда готова к рассмотрению возможностей диверсификации активов в другие виды полезных ископаемых

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Несколько компаний алмазодобывающей "Алросы" уже начинают добычу золота. Об этом сообщил ТАСС глава Якутии Айсен Николаев.

"Мы всегда рассматриваем такие возможности, понятно, что компания крупная. Некоторые дочерние компании "Алросы" уже сегодня начинают попутную добычу золота, например", - сказал он в рамках ВЭФ, отвечая на вопрос о возможности диверсификации активов компании в другие виды полезных ископаемых.

По словам Николаева, в Якутии много полезных ископаемых, близких к специфике деятельности "Алросы", которые она способна развивать.

Ранее "Алроса" сообщила, что планирует начать попутную добычу золота на Мирнинско-Нюрбинском ГОК в Якутии.

"Алроса" ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Компания осуществляет разведку, добычу и продажу, а также огранку алмазного сырья. "Алроса" обеспечивает до 90% добычи алмазов в России. Акционеры компании - Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Якутия - 25%, а также ее улусы (районы) - 8%, в свободном обращении почти 34% акций.