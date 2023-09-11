11 сентября, 08:20
Восточный экономический форум

Глава Якутии сообщил о начале добычи золота несколькими компаниями "Алросы"

По словам Айсена Николаева, организация всегда готова к рассмотрению возможностей диверсификации активов в другие виды полезных ископаемых

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Несколько компаний алмазодобывающей "Алросы" уже начинают добычу золота. Об этом сообщил ТАСС глава Якутии Айсен Николаев.

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"Мы всегда рассматриваем такие возможности, понятно, что компания крупная. Некоторые дочерние компании "Алросы" уже сегодня начинают попутную добычу золота, например", - сказал он в рамках ВЭФ, отвечая на вопрос о возможности диверсификации активов компании в другие виды полезных ископаемых.

По словам Николаева, в Якутии много полезных ископаемых, близких к специфике деятельности "Алросы", которые она способна развивать.

Ранее "Алроса" сообщила, что планирует начать попутную добычу золота на Мирнинско-Нюрбинском ГОК в Якутии.

"Алроса" ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Компания осуществляет разведку, добычу и продажу, а также огранку алмазного сырья. "Алроса" обеспечивает до 90% добычи алмазов в России. Акционеры компании - Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Якутия - 25%, а также ее улусы (районы) - 8%, в свободном обращении почти 34% акций. 

Теги:
РоссияНиколаев, Айсен СергеевичДальний ВостокВосточный экономический форумРеспублика Саха (Якутия)
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