Решетников назвал составляющие основы будущего роста ВВП РФ

По словам глава Минэкономразвития, ими являются увеличение частных инвестиций и переход от количественного к качественному росту сектора малого и среднего предпринимательства

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Увеличение частных инвестиций и переход от количественного к качественному росту сектора малого и среднего предпринимательства (МСП) составят основу будущего подъема ВВП России. Об этом ТАСС сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на полях Восточного экономического форума.

"Рост частных инвестиций и переход от количественного к качественному росту сектора МСП - это основа будущего роста ВВП. Они же являются ключевыми составляющими экономики предложения, на развитии которой сфокусировали по поручению президента свою работу все ведомства", - сказал он.

"Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин в пятницу на совещании по бюджету, во втором квартале 2023 года прирост инвестиций уже поставил +12,6% г/г по полному кругу организаций. Важно, что позитивная динамика была обеспечена прежде всего собственными средствами компаний. То есть существенную часть прибыли бизнес вложил в свое развитие. Это говорит о том, что предприниматели позитивно смотрят в будущее", - отметил Решетников.

По его словам, двузначный рост инвестиций - это важный показатель эффективности системной работы по перезапуску инвестиционного цикла. Он дает основание рассчитывать на высокие темпы роста в этом году и в следующем, отметил Решетников.

"Для этого продолжим донастраивать работу всех наших инструментов поддержки - СЗПК, Фабрики проектного финансирования и других", - добавил глава Минэкономразвития.

Согласно официальному прогнозу МЭР, рост экономики в текущем году ожидается на 1,2%, однако глава Минэкономразвития Максим Решетников заявлял, что рост может превысить 2%.