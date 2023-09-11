"Соллерс" намерен перезапустить бывшую площадку Isuzu в декабре

Замглавы компании Зоя Каика сообщила, что "Соллерс" представит линейку автомобилей, которые будут производиться на этой площадке

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. "Соллерс" планирует перезапустить бывшую площадку Isuzu (сейчас - "Соллерс Комтранс") в конце 2023 года. Об этом сообщила журналистам замглавы компании Зоя Каика.

По ее словам, в декабре "Соллерс" представит линейку автомобилей, которые будут производиться на этой площадке.

"Мы рассчитываем, что представленную линейку мы будем в самом конце года производить в Ульяновске", - сказала Каика. Она добавила, что это будут автомобили, которые помогут компании сохранить рыночную долю, которую ранее занимал Isuzu в России.

В июле 2023 года контроль над "Исузу Рус" полностью перешел группе "Соллерс".

Как следует из финансового отчета компании, на бывшем заводе Isuzu в Ульяновске автопроизводитель может начать выпуск грузовых автомобилей совместно с новым партнером.