X5 планирует открыть магазины в ЕАО и Амурской области в 2024 году

Группа ранее начала операционную деятельность торговой сети "Пятерочка" в Приморском и Хабаровском краях

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Компания X5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", планирует в 2024 году открыть первые магазины в Еврейской автономной области и Амурской области, сообщил вице-президент, директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Станислав Богданов в ходе Восточного экономического форума.

X5 Group в марте текущего года начала операционную деятельность торговой сети "Пятерочка" в Приморском и Хабаровском краях. "В марте мы начали открывать первые магазины. Сейчас у нас их 45 штук, преимущественно они открыты в Хабаровском и Приморском крае. Мы видим тенденцию на дальнейшее развитие", - сказал Богданов.

"Планируем, что в Приморском и Хабаровском краях до конца года будет открыто 120 магазинов. При этом планируем в следующем году расширяться и на другие области, на Еврейскую автономную область и Амурскую область. Потенциал достаточно большой", - добавил он.

Особенности Дальнего Востока

Топ-менеджер отметил тренды в потребительском поведении жителей Дальнего Востока. Во-первых, покупатели активно посещают как локальные торговые сети, так и магазины несетевых форматов, а также рынки и ярмарки. X5 считает, что формат "магазинов у дома" (которым является "Пятерочка") будет востребован у жителей Дальнего Востока. Вторая тенденция - запрос на качество товаров по доступным ценам.

"Здесь есть сложность в части цены, потому что хорошую цену дать сложно в связи с составляющей в виде логистики, себестоимости производимых товаров, отсутствии мощностей. Тем не менее мы изначально приняли решение инвестировать в цену и сохраняем этот тренд. У нас есть федеральная программа, где мы ограничиваем наценки на ряд товаров, (не выше - прим. ТАСС) 5% и 10%", - указал Богданов.

"В дальневосточных регионах мы тоже будем придерживаться этой политики", - добавил он. В-третьих, жители дальневосточных регионов активно выбирают продукцию местных производителей, особенно в категориях "фреш" и "ультрафреш" - охлажденное мясо, птица, молоко и молочная продукция", - добавил он.

"У нас сейчас в общем портфеле поставщиков (на Дальнем Востоке - прим. ТАСС) процент местных достаточно небольшой, мы его будем увеличивать. Сейчас порядка 15%, всего 190 договоров поставки заключено. Планируем, что до конца года мы увеличим до 40%", - сказал вице-президент X5, отметив, что компания сейчас ведет работу по привлечению местных производителей, хотя и видит, что их не очень много.

Наконец, по словам Богданова, ряд проблем имеется в сегменте овощей - это характерно не только для Дальнего Востока, но и для страны в целом. "Есть проблема с овощехранилищами, с техниками, транспортом, и самое главное - рабочие руки. Есть такие тенденции, что не хватает достаточного количества сотрудников. И чаще мы видим, что фермеры выступают "один на один" - от производства до сбыта занимается один и тот же человек", - перечислил он.

При этом топ-менеджер указал, что крупные агрокомплексы существуют и в регионах Дальнего Востока. Он также напомнил, что X5 при поддержке Совфеда в настоящее время развивает программу "Агроагрегаторы" - создание специальных операторов, которые собирают (агрегируют) плодоовощную продукцию у небольших производителей, осуществляют ее подготовку и фасовку, затем поставляют в торговые сети.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом стал "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.