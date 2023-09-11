Минфин прогнозирует рост экономики России в 2023 году более чем на 2%

Как отметили в ведомстве, формирование федбюджета происходит на фоне активного восстановления экономической активности

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Рост экономики России по итогам 2023 года превысит 2%. Об этом говорится в материалах Минфина РФ со ссылкой на главу министерства Антона Силуанова.

"По итогам года рост экономики составит больше 2%", - говорится в сообщении.

В конце августа Силуанов сообщал, что ВВП РФ в 2023 году может вырасти на 2,5% и выше.

Ранее Банк России улучшил прогноз динамики ВВП в 2023 году до роста в диапазоне 1,5-2,5%. Согласно официальному прогнозу МЭР, рост экономики в текущем году ожидается на 1,2%, однако глава Минэкономразвития Максим Решетников заявлял, что рост может превысить 2%.

Исполнение бюджета РФ

Минфин также прогнозирует исполнение бюджета РФ в 2023 году с дефицитом на уровне 2% ВВП исходя из устойчивого тренда на улучшение бюджетной ситуации. "Устойчивый тренд на улучшение бюджетной ситуации позволяет прогнозировать исполнение бюджета в текущем году с дефицитом на уровне первоначального прогноза в 2% ВВП", - прокомментировал Силуанов.

Динамика исполнения расходов федерального бюджета сохраняется на нормальном уровне после ускоренного финансирования в начале года.

"Структурный дефицит будет постепенно сокращаться с выходом в 2025 году на параметры бюджетного правила", - отметили в Минфине.

При этом обеспечивается безусловное финансирование как всех принятых обязательств, так и новых актуальных приоритетов. Среди них перечислены обеспечение безопасности страны и боеготовности вооруженных сил, интеграция новых регионов, социальная поддержка наиболее уязвимых категорий граждан, технологическое развитие и расширение инфраструктуры. Все эти приоритеты обеспечены финансами и учтены в бюджете, подчеркнули в Минфине.

В ведомстве отметили, что формирование бюджета РФ происходит на фоне активного восстановления экономической активности темпами более динамическими, чем прогнозировалось ранее. "Формирование федерального бюджета происходит на фоне активного восстановления экономической активности темпами более динамическими, чем прогнозировалось ранее. Текущая динамика поступлений доходов и финансирования расходов свидетельствует об улучшении исполнения бюджета", - процитировали Силуанова в министерстве.