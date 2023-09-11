"Россети" введут магистральные транзиты для объединения систем Сибири и Востока

Ввод объектов запланирован на 2028 год

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. "Россети" в 2028 году введут новые магистральные транзиты, которые позволят объединить энергосистемы Сибири и Востока. Об этом говорится в сообщении компании по итогам панельной сессии Восточного экономического форума "Энергетика для роста".

В ходе сессии генеральный директор компании "Россети" Андрей Рюмин рассказал о ключевых проектах в сетевом комплексе Дальнего Востока.

В дискуссии приняли участие министр энергетики РФ Николай Шульгинов, руководители российских компаний ТЭК и Государственной электросетевой корпорации Китая.

Несмотря на то, что Дальний Восток с 1970-х годов считается частью Единой энергетической системы страны, для надежных связей недостаточно существующих линий электропередачи. Поэтому развитие сетевой инфраструктуры - приоритетная задача, отмечается в сообщении.

"У нас сейчас много проектов на Дальнем Востоке и в Сибири для электроснабжения крупных потребителей - это Удокан, Ковыкта и другие. Это большой объем нового сетевого строительства, которое одновременно создает предпосылки для минимизации количества мероприятий по объединению ОЭС Сибири и ОЭС Востока", - подчеркнул Рюмин, слова которого приводятся в сообщении.

"Россети" уже приступили к проектированию двух новых транзитов 220 кВ Даурия - Могоча и Таксимо - Чара (общая протяженность 560 км). Ввод этих объектов запланирован на 2028 год. Они обеспечат передачу до 350 МВт мощности из ОЭС Сибири и до 450 МВт из ОЭС Востока. Далее для увеличения перетоков необходимо развитие сети 500 кВ.

Кроме того, компания сохраняет в приоритете проекты, направленные на обеспечение роста электропотребления на Дальнем Востоке. Один из ключевых - строительство подстанции 500 кВ "Варяг" и линии электропередачи 500 кВ до Приморской ГРЭС, которая является крупнейшей теплоэлектростанцией макрорегиона. Эти объекты нацелены на решение проблемы энергодефицита на юге Приморского края, подчеркивают "Россети".

Также в ходе сессии Рюмин рассказал о развитии схемы электроснабжения Восточного полигона железных дорог. "Это крупнейший проект в электросетевом комплексе за последние несколько десятилетий - в общей сложности порядка 4,5 ГВА новой трансформаторной мощности и 5 тыс. км линий электропередачи. Объем финансирования составляет более 400 млрд рублей. В соответствии с поручением президента РФ осенью 2023 года закончим первый этап, который включает 14 мероприятий", - сказал он.

В компании напомнили, что на втором этапе запланировано семь основных мероприятий, шесть из которых "Россети" реализуют в 2023-2024 годах. Последний объект - новая цепь транзита 220 кВ Комсомольская - Селихино - Ванино - по решению правительственной комиссии и согласованию с ОАО "РЖД" планируется на 2026 год.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире.

В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.