В Якутии заявили, что удовлетворены рекомендованным размером дивидендов "Алросы"

Вопрос рекомендации дивидендов по итогам второго полугодия зависит от рынка

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Якутия удовлетворена размером дивидендов алмазодобывающей компании "Алроса" за первое полугодие 2023 года (3,77 рублей на акцию), которые рекомендовал наблюдательный совет компании. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума сообщил глава Якутии Айсен Николаев.

"Да. Это полностью согласованный вопрос, мы с правительством РФ, с Министерством финансов и с компанией непосредственно проводили работу по сверке дивидендов, и это полностью согласованная цифра", - сказал он.

Николаев добавил, что вопрос рекомендации дивидендов по итогам второго полугодия зависит от рынка.

Ранее наблюдательный совет компании "Алроса" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам первого полугодия в размере 3,77 рублей на акцию. Внеочередное собрание акционеров компании пройдет 30 сентября в заочной форме. Список лиц, которые смогут принять участие в собрании, будет составлен по данным на 6 сентября.

Последний раз "Алроса" выплачивала дивиденды за первое полугодие 2021 года в размере 8,79 рублей на акцию.

"Алроса" ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Компания осуществляет разведку, добычу и продажу, а также огранку алмазного сырья. Российская Федерация владеет 33,03% акций "Алросы", Республика Саха (Якутия) - 25%, администрации районов (улусов) республики, на территории которых компания осуществляет свою деятельность, - 8%. В свободном обращении находится около 34% акций компании.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс.

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