"Русолово" планирует в 2023 году экспортировать в Китай около 40% продукции

Глава совета директоров "Селигдара" Александр Хрущ отметил, что после запуска оловянного металлургического комбината в Хабаровском крае в 2028 году компания станет вертикально интегрированной

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Компания "Русолово" (входит в "Селигдар") планирует по итогам года экспортировать около 40% своей продукции в Китай. Об этом ТАСС сообщил глава совета директоров "Селигдара" Александр Хрущ.

"На сегодня доля экспорта - порядка 40%. Но это связано с тем, что Новосибирский оловянный комбинат, которые являются основным нашим покупателем и перерабатывает олово, у него было плановое переоснащение завода", - сказал он. Хрущ отметил, что по итогам года экспорт олова также сохранится на уровне 40%. Компания экспортирует оловянный концентрат в Китай, уточнил представитель компании.

Он отметил, что после запуска оловянного металлургического комбината в Хабаровском крае в 2028 году компания станет вертикально интегрированной, а экспорт будет сохраняться. "Экспорт все равно будет сохраняться, возможно это будут концентраты, возможно это будет металлическое олово", - уточнил Хрущ.

Ранее компания, Минпромторг и правительство Хабаровского края в рамках Восточного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает строительство металлургического комбината в Хабаровском крае до 2028 года.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.