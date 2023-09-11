В ЕЭК заявили о необходимости развивать расчеты в цифровых нацвалютах

Министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев отметил, что практически все ведущие страны приступили к созданию цифровых аналогов своих валют

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Развитие международных расчетов в цифровых национальных валютах является очень перспективным направлением, сообщил министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев, выступая на сессии "Большая Евразия: драйверы формирования альтернативной международной валютно-финансовой системы" в рамках ВЭФ.

"Дальнейшее развитие расчетов в нацвалютах в цифровой форме - это в будущем очень перспективное направление", - сказал Глазьев.

По его словам, сейчас практически все ведущие страны приступили к созданию цифровых аналогов своих валют. "Если ведущие страны мира или по меньшей мере страны БРИКС договорятся о том, что они выделяют определенные квоты своих национальных валют в цифровой форме, то тогда на цифровых биржах несколько сотен брокеров приведут эти валюты к равновесному соотношению, и мы могли бы их использовать. Я думаю, это произойдет", - отметил Глазьев.

При обсуждении реформы валютно-финансовой системы необходимо уделять особое внимание инфраструктуре платежей и расчетов в национальных валютах, считает он.

Министр ЕЭК подчеркнул, что "несправедливость нынешней валютно-финансовой системы очевидна, как и ее уязвимость". "Эта система становится инструментом мировой гибридной войны, когда страны - эмитенты мировых резервных валют используют свои валюты для политических целей. Уже всем стало понятно, что существующие свободно конвертируемые валюты (доллар, евро, фунт и иена - прим. ТАСС) стали токсичными, и современные страны отвечают на эти вызовы резким увеличением расчетов в национальных валютах. И эта тенденция будет усиливаться в дальнейшем", - заключил он.

VIII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом станет "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.