Минэкономразвития заявило, что турпоток на Дальний Восток может удвоиться к 2030 году

Он может составить 7,1-7,2 млн поездок в год, сообщил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Туристический поток на Дальний Восток к 2030 году может удвоиться по сравнению с текущими показателями и составить 7,1-7,2 млн поездок в год. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков в ходе Восточного экономического форума.

"Потенциал мы оцениваем к 2030 году в 7,1-7,2 млн человек. Это удвоение туристических поездок", - сказал он.

Замминистра отметил, что регион восстанавливает свои доковидные показатели. "В прошлом году Дальний Восток посетило с размещением в гостиницах 3,5 млн человек. Это на 10% больше, чем в 2021 году. Но что еще больше радует - плюс 30% за шесть месяцев 2023 года. В лидерах роста - Бурятия, Приморье, Хабаровский край. Это почти 400 тыс. человек, которые дополнительно в этом году по сравнению с прошлым приехали на Дальний Восток", - рассказал он.

Вахруков напомнил, что на Дальнем Востоке 55 тыс. гостиничных номеров, их загрузка в целом по году составляет 33%. Это говорит о ярко выраженной сезонности туризма в ДФО. По его словам, загрузку необходимо довести хотя бы до 50%, чтобы отели могли выйти на безубыточность. Для этого нужна круглогодичная инфраструктура, в том числе парки развлечений и аквапарки. Необходимо создавать новые номера и обновлять имеющийся устаревший гостиничный фонд.

"Мы слышим инвесторов, работающих на Дальнем Востоке, что здесь капитальные затраты на 60-65% выше, чем в Центральной России. Что здесь инфраструктуру строить дороже, а во многих местах ее просто нет, ее приходится создавать с нуля - это дороги, инженерные сети. Надо прикидывать баланс, который нам надо достигнуть - это 10-12 тыс. номеров путем сочетания двух национальных проектов к 2030 году. Было бы правильно такую программу сделать", - сказал он.