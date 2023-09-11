Volkswagen сократил производство из-за нехватки запчастей после наводнения в Словении

Речь идет о заводах в Вольфсбурге, Эмдене и Оснабрюке, а также близ Лиссабона

БЕРЛИН, 11 сентября. /ТАСС/. Volkswagen сократил производство двигателей на своем основном заводе в городе Вольфсбург (федеральная земля Нижняя Саксония). Как сообщил представитель компании, причина заключается в нехватке комплектующих, которые изготавливаются на сборочных линиях в Словении, ранее пострадавшей от наводнения.

"С понедельника в Вольфсбурге будут отменены некоторые смены", - сказал представитель фирмы. Также производство сокращено на заводах в городах Эмден и Оснабрюк, а также близ Лиссабона в Португалии.

В августе Словения пострадала от масштабного наводнения. Премьер-министр страны Роберт Голоб говорил, что две трети территории республики оказались под ударом стихии. По его словам, были затоплены более 10 тыс. домов, ущерб составляет несколько миллиардов евро.

Вынужденная мера продлится на сборочных линиях Volkswagen три недели, но касается она лишь отдельных смен. "Не будет ни одного дня, в ходе которого сборка была бы остановлена полностью", - приводит слова представителя компании агентство DPA. Volkswagen столкнулся с сокращением поставок комплектующих для двигателей внутреннего сгорания. Производства электромобилей ситуация не касается.