В Москве к концу осени может открыться первый обновленный магазин Decathlon

По словам вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина, подорожания товаров избежать не удастся

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Обновленные магазины сети спорттоваров Decathlon могут начать открываться в России ближе к концу осени, начиная с Москвы. Подорожания товаров избежать не удастся, но магазины останутся в среднем сегменте - такое мнение высказал ТАСС вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.

Ранее замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов на полях Восточного экономического форума сообщил, что магазины Decathlon будут открываться до конца 2023 года после завершения продажи новому владельцу. Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила сделку по продаже французской сети спортивных товаров Decathlon в РФ, состоящей из 35 магазинов и склада, владельцу франшизы Mango - российской компании ООО "АРМ".

"Магазины начнут открываться один за другим ближе к концу осени, начиная с Москвы. При этом обновленные Decathlon сохранят часть товаров и привычных марок, однако значительную часть придется обновить", - сказал Люлин.

По его словам, новый владелец не сможет одновременно открыть все магазины - для этого необходимо решить вопросы с доставкой товара, набором штата. Кроме того, часть магазинов находится в консервации - для восстановления их работы необходимо провести мелкий ремонт, протестировать работу инженерных систем. "Подорожания товаров избежать не удастся, учитывая усложненную логистику и рост издержек, но не думаю, что рост стоимости будет выше уровня инфляции - магазины сохранят свое позиционирование в среднем сегменте", - добавил Люлин.

Decathlon в России

Сеть Decathlon объявила о приостановке работы в России в конце марта 2022 года, летом того же года закрылись магазины сети в РФ. Первый магазин Decathlon в России открылся в 2006 году в Москве.

Decathlon - французская компания, специализирующаяся на разработке, производстве и розничной торговле товарами более чем для 70 видов спорта. Decathlon входит в группу Mulliez Family Association, которая контролирует также сети Auchan и Leroy Merlin.