11 сентября, 08:26
Восточный экономический форум

ГК "Астра" и Key Point планируют провести пилоты по построению инфраструктуры ЦОД

Как отметил директор департамента регионального развития "Астры" Андрей Солдатов, сотрудничество двух компаний "даст возможность достичь гораздо более внушительных результатов при построении IT-систем дата-центров изначально на отечественных решениях"

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Группа компаний "Астра" и Key Point в рамках заключенного соглашения о сотрудничестве планируют проводить пилотные проекты по построению инфраструктуры центров обработки данных (ЦОД) на базе своих технологических решений. Об этом ТАСС сообщили в ГК "Астра".

Соглашение подписано на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Как отметил директор департамента регионального развития "Астры" Андрей Солдатов, компания думает развивать партнерство с Key Point не только в направлении пилотов, тестирований и внедрений экосистемных продуктов, но и в части научных исследований и разработок, а также образовательных программ. "Сотрудничество двух наших компаний даст возможность достичь гораздо более внушительных результатов при построении IT-систем дата-центров изначально на отечественных решениях", - заверил Солдатов.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ. 

Теги:
РоссияВосточный экономический форум
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