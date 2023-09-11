Вопрос субсидирования ж/д перевозок горбуши может решиться до конца года

Глава Росрыболовства Илья Шестаков ранее заявил, что ведомство предлагает ввести субсидирование железнодорожных перевозок горбуши, что позволит сделать ее более доступной для потребителей

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Вопрос субсидирования железнодорожных перевозок горбуши для повышения ее доступности может быть решен до конца 2023 года. Об этом заявил заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Хасан Лихов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Мы выходим с инициативой, что минтай мы везем, субсидируем перевозки минтая. Мы также вышли с инициативой в этом году на правительственной комиссии по развитию рыбохозяйственного комплекса - кроме минтая внести предложение по субсидированию социально значимых видов рыбной продукции - горбуша, сельдь, скумбрия, затем, чтобы дополнительно включить эти позиции была возможность. Я думаю, что до конца года будет соответствующее решение принято на уровне правительства", - сказал Лихов в ходе выступления на сессии "Океан - эволюция промысла и потребления".

В августе глава Росрыболовства Илья Шестаков в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства в режиме видеоконференции заявил, что Росрыболовство предлагает ввести субсидирование железнодорожных перевозок горбуши, что позволит сделать ее более доступной для потребителей.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.