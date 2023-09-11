В Молдавии уровень инфляции в годовом выражении в августе снизился до 9,7%

В июле он составил 10,8%

КИШИНЕВ, 11 сентября. /ТАСС/. Уровень инфляции в годовом исчислении в Молдавии снизился с 10,8% в июле до 9,7% в августе.

По данным Национального бюро статистики, цены на продукты питания выросли в годовом исчислении на 9,6%, непродовольственные товары - на 5,5%, а услуги - на 16,3%. Согласно этим данным, больше всего в Молдавии подорожали коммунальные услуги (31%), фрукты (25%), овощи (21,4%), транспорт (23,4%), сахар (15,6%).

По сравнению с июлем цены упали на 0,1%. В августе продукты питания подешевели на 0,8%, а промышленные товары подорожали на 0,4%, услуги подорожали на 0,2%.

В октябре 2022 года Национальный банк Молдавии впервые за последние два года приступил к снижению базовой ставки в ожидании замедления инфляции. Тогда она была снижена с 21,5% до 20%, а в июне 2023 года - до 6%. В августе регулятор сохранил базовую ставку на прежнем уровне.