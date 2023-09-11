В Амурской области построят первые клиентские центры по газоснабжению

В новых центрах жители региона смогут получить консультацию, как подключить дом или участок

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Первые многофункциональные центры по газоснабжению построят в Амурской области, там будут консультировать жителей региона, планирующих перейти на газ. Об этом сообщили в областном Агентстве по привлечению инвестиций.

"Производственно-эксплуатационные базы построит компания "Газпром газораспределение Дальний Восток" в Свободном и Благовещенске. Соглашение об этом подписало правительство Амурской области с инвестором на полях ВЭФ", - говорится в сообщении.

В новых центрах жители региона смогут получить консультацию, как подключить дом или участок к газу, рассчитать стоимость и подать заявку на ремонт газового оборудования. Также базы будут обеспечивать безопасность объектов энергетики: газопроводов и котельных, которые переведены на газ. На территории центра откроют административный корпус, аварийно-диспетчерскую и ремонтную службы для обеспечения бесперебойного функционирования газораспределительных сетей.

"Сейчас Амурская область активно строит газовую энергетическую инфраструктуру, - цитируются слова главы региона Василия Орлова. - До конца года присоединим к чистому топливу котельные в Свободном, в следующем году - Благовещенск. Важным этапом в социальной газификации будет создание центров, в которые люди смогут обратиться со своими вопросами, организовать подключение частных домов к газовым сетям. Поэтому параллельно строительству самой инфраструктуры мы намерены создать такие центры по всему региону".

Под строительство МФЦ в Благовещенске и Свободном уже определены земельные участки. В планах у инвестора - завершить технически возможную газификацию до конца 2030 года. Общий объем финансирования газификации Приамурья из регионального бюджета составляет 3,8 млрд рублей.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.