В Белоруссии внешнеторговый оборот товаров и услуг за семь месяцев вырос на 13,4%

По данным Нацбанка, сейчас он составляет $53,8 млрд

МИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Внешнеторговый оборот товаров и услуг Белоруссии с января по июль 2023 года вырос на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув $53,8 млрд. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Белоруссии.

Сальдо внешней торговли товарами и услугами за этот период сложилось отрицательное в размере $100,3 млн. Экспорт товаров и услуг за указанный период вырос на 6,4%, импорт - на 21,4%.

Сальдо внешней торговли услугами положительное - $1,6 млрд. Сальдо внешней торговли товарами отрицательное - $1,7 млрд.