Число российских юридических и физических лиц под западными санкциями достигло 14 тыс.

Президент РСПП Александр Шохин заявил, что многие страны пытаются найти способ присвоить российские средства и могут прибегнуть для этого даже к изменению национальных конституций

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Около 14 тыс. физических и юридических лиц находятся под санкциями тех или иных западных стран. Это оказывает влияние и на работу Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщил президент объединения Александр Шохин.

"Уже где-то 14 тыс. юридических и физических лиц находятся под санкционным давлением. Безусловно, это не может не сказываться, в том числе и на деятельности РСПП", - заявил он.

Шохин также отметил, что сейчас на Западе активизировались разговоры о передаче заблокированных российских активов на помощь Украине. По данным министерства финансов США, их объем составляет $280 млрд. Многие страны пытаются найти способ присвоить российские средства и могут прибегнуть для этого даже к изменению национальных конституций, отметил президент РСПП.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.