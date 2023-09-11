В МЭР заявили о необходимости упрощения процедуры получения статуса резидента ТОР в ДФО

Директор департамента развития приоритетных территорий Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития Мария Перова сообщила, что ведомство работает над этим вопросом

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Инвесторы нуждаются в упрощении процедуры получения статуса резидента территории опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке. Такое мнение высказала директор департамента развития приоритетных территорий Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития Мария Перова на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Мы выявили три основных направления, о них нам говорят инвесторы, которые нуждаются в поддержке. Одно из первых направлений - это упрощение процедуры приобретения статуса резидента ТОР, ускорение этой процедуры. Мы в этом направлении работаем", - сказала она в ходе сессии "Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать?".

Второе направление - необходимость обеспечить инвесторов инфраструктурой, которая требуется для реализации проектов (коммунальная инфраструктура, возведение производственных, административных зданий). Третье направление - предоставление "дешевых" и "длинных" денег, то есть возобновление программы по субсидированию ставки по кредитам.

"Это основные направления, которые мы рассматриваем ежедневно. <…> Надеюсь, в скорейшем времени основные решения по этим направлениям будут приняты", - резюмировала она.

Всего создано 18 ТОР, внутри которых действуют налоговые льготы и административные преференции для его резидентов. Необходимый минимальный объем инвестиций для получения статуса резидента должен составлять 500 тыс. рублей.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.