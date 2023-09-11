В аэропорту города Санья на Хайнане заработала вторая очередь магазина duty free

В duty free аэропорта уже представлено свыше 300 всемирно известных брендов

ХАЙКОУ /Китай/, 11 сентября. /ТАСС/. Вторая очередь магазина беспошлинной торговли открылась после окончания строительства в международном аэропорту Феникс города Санья (южная провинция Хайнань). Об этом сообщает газета "Хайнань жибао".

Общая площадь строительства составила около 5 тыс. кв. м. Посетителей магазин начал принимать 7 сентября. Соответствующее торговое пространство расположено рядом с выходами 215-216 первого терминала воздушной гавани.

Дизайн второй очереди магазина сочетает концепцию подвесных, сферических и зеркальных элементов, что создает пространство с эффектом погружения. Газета также сообщает, что в международном аэропорту Феникс впервые появились такие мировые бренды, как Panerai, Chopard, Queelin, Montblanc, Chloe и Ferragamo. Таким образом, в duty free аэропорта Санья уже представлено свыше 300 всемирно известных брендов.

Власти Хайнаня приступили к реализации экспериментальной программы по созданию развитой сети duty free в апреле 2011 года. Магазины беспошлинной торговли на острове есть в административном центре провинции, городе Хайкоу, курорте Санья, а также в прибрежном городке Боао в районе Цюнхай на северо-востоке Хайнаня и в Ваннине. В общей сложности на данный момент на острове насчитывается 12 таких магазинов.

В 2022 году общий объем продаж магазинов duty free на Хайнане составил 48,71 млрд юаней ($6,7 млрд). В 2021 году этот показатель превышал 60 млрд юаней (около $8,3 млрд). В текущем году власти острова рассчитывают выйти на объем продаж в 80 млрд юаней ($11,1 млрд).