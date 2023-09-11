В Казахстане планируют до конца года начать работу газового месторождения Анабай

Председатель правления QazaqGaz Санжар Жаркешов отметил, что компания с начала 2022 года реализовала инвестиционные проекты на сумму более $861 млн в Атырауской и Мангистауской областях, а также в Алма-Ате

АСТАНА, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Казахстана намерены до конца 2023 года начать эксплуатацию газового месторождения Анабай в Жамбылской области. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по итогам его встречи с председателем правления компании QazaqGaz Санжаром Жаркешовым.

"Главе государства доложено о работе по расширению ресурсной базы газа. По словам председателя правления АО "НК "QazaqGaz", до конца 2023 года будет запущено новое газовое месторождение Анабай. Кроме того, началась подготовка к разработке месторождения Придорожное", - говорится в сообщении.

В ходе встречи президент ознакомился с докладом о реализации среднесрочной стратегии газовой отрасли и увеличении газоперерабатывающих мощностей, а также о перспективах дальнейшей газификации страны."Касым-Жомарт Токаев проинформирован о ходе реализации проекта второй нитки магистрального газопровода Бейнеу - Бозой - Шымкент и подписании нового экспортного контракта с Китайской Народной Республикой", - пояснили в пресс-службе.

Как доложил Жаркешов, компания QazaqGaz с начала 2022 года реализовала инвестиционные проекты на сумму 400 млрд тенге (более $861 млн) в Атырауской и Мангистауской областях, а также в Алма-Ате. Кроме того, компания субсидировала цены на газ для населения и бизнеса. "Главе государства доложено о решении проблемы дефицита газа. Как сообщил Санжар Жаркешов, принятые меры обеспечат профицит природного газа в Казахстане на предстоящий осенне-зимний период", - уточнили в пресс-службе.

По итогам встречи президент Казахстана дал несколько поручений, направленных на стабильное обеспечение поставок газа на внутренний рынок, своевременную подготовку к отопительному периоду, внедрение концепции бережного потребления газа и дальнейшую реформу ценообразования.