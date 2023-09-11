На Сахалине сообщили, что добыча нефти и конденсата в регионе вырастет на 25%

Операторы проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2" активно реализуют программы по импортозамещению, меняют иностранных подрядчиков, которые перестали работать в России

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Добыча нефти и газового конденсата в Сахалинской области по итогам 2023 года, согласно прогнозу, вырастет на 20-25% по сравнению с прошлым аналогичным периодом. Об этом сообщил губернатор островного региона Валерий Лимаренко в беседе с корреспондентом ТАСС на полях VIII Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

В феврале в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным Валерий Лимаренко обозначил проблему, связанную с нефтедобычей в регионе. Причиной послужили введенные антироссийские санкции.

"В прошлом году из-за антироссийских санкций, введенных рядом недружественных государств, в рамках нефтегазовых проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2" отмечались случаи отказа или приостановки выполнения работ подрядчиками. Дошло дело даже до остановки добычи углеводородов по проекту "Сахалин-1". Сегодня ситуация значительно улучшилась, и этому способствовали меры, которые приняли государство и недропользователи. <...> Ожидается, что по итогам года добыча нефти и конденсата по проектам "Сахалин-1" и "Сахалин-2" превысит уровень предыдущего года на 20-25%", - рассказал собеседник агентства.

Губернатор сообщил, что операторы проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2" активно реализуют программы по импортозамещению, меняют иностранных подрядчиков, которые перестали работать в России. "При этом оператор проекта "Сахалин-2" не растерялся в условиях санкционной турбулентности. Компания разработала целый комплекс мер против санкций, смогла обеспечить бесперебойную работу и поставки газа потребителям Хабаровского края, Ногликского и Охинского районов Сахалинской области. Конечно, еще есть вопросы, требующие внимания, но они будут решены в рабочем порядке", - добавил глава региона.

По его словам, за семь месяцев этого года добыча нефти и конденсата по проектам "Сахалин-1" и "Сахалин-2" уже выросла на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Этого удалось достичь благодаря тому, что новый оператор проекта "Сахалин-1" с марта 2023 года вывел добычу на полную мощность и превысил плановые показатели.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.