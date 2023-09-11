Еврокомиссия понизила прогноз по росту ВВП в ЕС на 2023 и 2024 годы

По данным ЕК, показатель снизиться в Евросоюзе в 2023 году с 1% до 0,8%, а в 2024 году - с 1,7% до 1,4%

БРЮССЕЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) понизила оценку роста ВВП в Евросоюзе в 2023 году с 1% до 0,8%, а в 2024 году - с 1,7% до 1,4%. Об этом говорится в обнародованном летнем экономическом прогнозе ЕК.

"Экономика Евросоюза продолжает расти, хотя и меньшими темпами. Прогноз пересматривает в сторону понижения темпы роста экономики Евросоюза до 0,8% в 2023 году с 1% в весеннем прогнозе, и до 1,4% в 2024 году с 1,7% в весеннем прогнозе", - отмечается в нем.

Кроме того, Еврокомиссия понизила прогноз по темпам роста ВВП в еврозоне с 1,1% до 0,8% в 2023 году и с 1,6% до 1,3% в 2024 году.