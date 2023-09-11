Bloomberg: банк UBS сократит сотни рабочих мест в Азии после поглощения Credit Suisse

По данным агентства, точное число "избыточных" должностей еще не определено

ЖЕНЕВА, 11 сентября. /ТАСС/. Крупнейший банк Швейцарии UBS планирует сократить несколько сотен рабочих мест в Азиатском регионе после завершения процесса поглощения своего конкурента Credit Suisse. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным источников агентства, большая часть сокращаемых должностей ранее относилась к структурам поглощенного Credit Suisse. Точное число "избыточных" должностей еще не определено. Ожидается, что в первую очередь оптимизация затронет персонал филиалов банка в Гонконге и Сингапуре, в то время как должности в представительствах финансовой группы в Австрии и Индии сохранят текущую численность. В UBS не комментируют эти сведения.

Credit Suisse, чье поглощение конкурентом UBS было завершено 12 июня, понес в 2022 году самые большие убытки за всю 167-летнюю историю после банкротства стартапа Greensill Capital и инвестиционного фонда Archegos Capital Management. Тогда чистый убыток Credit Suisse составил 7,3 млрд швейцарских франков ($8,5 млрд) против 1,65 млрд франков годом ранее ($1,8 млрд), что свело на нет прибыль за десятилетие. Ранее в UBS сообщили о намерениях полностью отказаться от упоминания бренда Credit Suisse после завершения его интеграции в свою структуру к 2025 году.