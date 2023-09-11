Посол заявил, что Венгрия не намерена заменять российское топливо на АЭС "Пакш"

Норберт Конкой отметил, что страна хочет продолжать сотрудничество с Россией в ядерной сфере

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Венгрия не намерена заменять российское топливо на АЭС "Пакш" французским топливом и хочет продолжать сотрудничество с Россией в ядерной сфере. Об этом заявил ТАСС посол Венгрии в Москве Норберт Конкой.

Дипломат опроверг публикации в прессе, согласно которым премьер-министр Венгрии Виктор Орбан якобы заявил, что правительство страны хотело бы в будущем снизить свою энергетическую зависимость от России и важной частью этого является перевод АЭС "Пакш" с российского топлива на французское.

"Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не делал заявления подобного содержания. Венгрия не намерена заменять российское топливо на АЭС "Пакш" французским топливом. Венгеро-российское сотрудничество в ядерной сфере развивается успешно, и Венгрия привержена продолжению этого сотрудничества", - отметил посол.

Ранее распространилась информация, что правительство Венгрии намерено в перспективе перевести работу АЭС в Пакше с российского на французское ядерное топливо, чтобы уменьшить свою энергетическую зависимость от России. Как сообщило интернет-издание Telex, об этом якобы заявил Орбан, выступая на встрече с участниками Венгерского гражданского форума.

АЭС "Пакш" обеспечивает половину всей вырабатываемой и треть потребляемой электроэнергии в Венгрии. На станции, расположенной на берегу Дуная в 100 км к югу от Будапешта, действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Одновременно идет строительство объектов второй очереди, в том числе пятого и шестого энергоблоков, по проекту Росатома. Москва подтвердила готовность финансировать этот проект, который оценивается в €12,5 млрд и который с самого начала предполагалось осуществить на 80% за счет российского кредита. Согласно расчетам, после ввода в строй в начале 2030-х годов двух новых ядерных реакторов ВВЭР-1200 мощность станции возрастет с нынешних 2 000 МВт до 4 400 МВт.