В пермском аэропорту построят новый терминал при условии роста пассажиропотока

Реализация проекта позволит обеспечить более комфортные условия для пассажиров

ТАСС, 11 сентября. Власти Пермского края готовы построить новый терминал аэропорта в Перми в случае роста пассажиропотока в существующем терминале. Об этом сообщила пресс-служба правительства Прикамья по итогам подписания соглашения между руководством региона и компанией "Новапорт холдинг" в рамках Восточного экономического форума.

"В рамках соглашения Пермский край и "Новапорт холдинг" при условии роста пассажиропотока договорились о расширении терминала аэровокзального комплекса международного аэропорта "Пермь". В этом случае в 2024 году начнется проектирование расширения нового терминала. Реализация проекта позволит обеспечить более комфортные условия для пассажиров и увеличить пропускную способность аэропорта", - сообщили в правительстве региона, отметив, что соглашение предусматривает также модернизацию технической базы существующего аэропорта и обновление оборудования.

По данным правительства Пермского края, по итогам первого полугодия 2023 года только на внутренних субсидируемых рейсах пассажиропоток международного аэропорта "Пермь" вырос в 3,3 раза по отношению к уровню 2022 года за аналогичный период. Количество межрегиональных авианаправлений, которые субсидировались из бюджета Прикамья, было увеличено с 15 до 18. На сегодняшний день субсидируемые перелеты совершаются из Перми в Самару, Ярославль, Нижневартовск, Барнаул, Казань, Минеральные Воды, Сургут, Новосибирск, Тюмень, Уфу, Махачкалу, Мурманск, Нижний Новгород, Калининград, Астрахань, Волгоград, Владикавказ и Когалым. Кроме того, субсидиями поддерживается и одно международное направление - между Пермью и Минском.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.