Песков: для продолжения зерновой сделки должно быть реализовано "то, что причитается" РФ

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что страна, несмотря на все незаконные рестрикции в отношении поставщиков, все равно поставляет большое количество зерновых на международные рынки

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что для возобновления зерновой сделки "то, что причитается России", должно быть реализовано.

Как отметил Песков, Россия, несмотря на все незаконные рестрикции в отношении поставщиков, все равно поставляет большое количество зерновых на международные рынки и реализует несколько программ, связанных с бесплатными поставками зерна беднейшим странам Африки.

"На повестке дня план по переработке 1 млн тонн зерновых на территории Турции с участием Катара. Россия сохраняет свою ответственную позицию, но для того, чтобы сама сделка продолжалась, нужно, чтобы то, что причитается России, все было реализовано", - сказал Песков в интервью РБК.