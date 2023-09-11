Главы западных компаний на конференции APPEC заявили, что БРИКС может противостоять G7

По мнению исполнительного директора лондонского отделения Vitol Рассела Харди, западные санкции только подталкивают участников объединения к сближению

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Руководители западных компаний, принимавших участие в международной конференции нефтяной отрасли APPEC, выразили мнение, что вследствие санкций все больше людей недовольны политикой западных стран и начинают рассматривать БРИКС как контрсилу, способную противостоять странам Группы семи (G7) и Группы двадцати (G20). Об этом сообщил телеканал CNBC.

"Всех раздражают санкции правительства и Минфина США. Люди спрашивают, можно ли противодействовать G7 или G20. БРИКС - претендент [на это]", - сказал председатель энергетической консалтинговой компании Facts Global Energy Ферейдун Фешараки.

Как отмечает телеканал, западные санкции только подталкивают государства БРИКС к сближению. "Обратная сторона санкций - это то, что они создают более прочные связи между странами БРИКС, что в свою очередь является силой, противоположной западной политике", - приводит телеканал слова исполнительного директора лондонского отделения Vitol Рассела Харди.

Международная конференция нефтяной отрасли ежегодно проходит в Сингапуре.

5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из РФ. Страны G7, ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую по морю российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. С 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из России. Размер потолка был определен на уровне $100 и $45 за баррель в зависимости от категории нефтепродуктов. Для изменения потолка цен необходимо согласие со стороны всех стран ЕС и членов G7.

22-24 августа в Йоханнесбурге состоялся саммит БРИКС, который стал крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств глобального Юга. На саммит были приглашены лидеры 54 африканских стран. Участники договорились, что в состав объединения с 1 января 2024 года войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. К следующему саммиту будет подготовлен новый список возможных членов объединения.